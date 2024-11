Cina: Noci (Polimi), «Trump scenario migliore possibile»

REZZATO (BRESCIA) – Cosa potrebbe succedere in Cina dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti e con il cambio di guida in Ue? Il piano di aiuti cinese funzionerà per il rilancio dell'economia del Dragone? E ancora, quale futuro per IA, dati e e piattaforme?

Ne abbiamo parlato con Giuliano Noci, professore ordinario del Politecnico di Milano, a margine di Bilanci d'Acciaio 2024.