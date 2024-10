Sideridraulic protagonista del progetto sull'acciaio da idrogeno di Stegra

Translated by Deepl

CELLATICA (BS) - Parla anche italiano il progetto per la produzione di acciaio da idrogeno svedese a Boden.

La bresciana Sideridraulic è stata coinvolta da Stegra, ex H2 Green Steel, per la gestione delle acque dell’impianto in corso di realizzazione. siderweb ha incontrato il CEO Mario Bodini per avere maggiori informazioni.