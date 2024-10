Euroflex: nel 2025 l’ampliamento della gamma produttiva di tubi e nastri

Translated by Deepl

Produttore di tubolari, profilati aperti, nastri, lamiere piane, grecate e bugnate di Mercato San Severino (Salerno), Euroflex è attivo sul mercato siderurgico dal 1967. E per il 2025, il presidente e amministratore delegato Mauro Maccauro annuncia un ampliamento della gamma produttiva, per restare competitivi in un momento di mercato incerto.

Così l’azienda, che ha una capacità produttiva di circa 80mila tonnellate l’anno, si presenterà a Made in Steel 2025.