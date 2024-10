MAG Credit Risk: fase di “hard market”, fondamentale l’analisi dei rischi

In un contesto di cosiddetto “hard market”, in cui crescono le sofferenze e i rischi di mancato pagamento, è fondamentale un’attenta analisi della propria gestione creditizia, per coniugare la marginalità con i costi che una copertura del credito impone.

Ne abbiamo parlato con MAG Credit Risk, società nata nel 2023 dopo l’acquisizione da parte di MAG di Dedalo Broker.