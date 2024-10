Lutto d’acciaio per Fersovere, storica azienda attiva nel commercio dei rottami. A 66 anni è mancato Luca Pezzotti, fratello di Romano (amministratore delegato), che in azienda aveva un ruolo attivo come collaboratore.

Le esequie sono previste oggi, 8 ottobre alle 17:00, a Sovere (Bg) nella Parrocchiale di San Martino.

Alla moglie Aldina, alle figlie Agata e Giorgia, ai fratelli Tiziano e Romano le più sentite condoglianze da parte della community di siderweb.