Deltar porta nel mondo il matrimonio tra acciaio nichel

La copertura dell’acciaio o altri metalli per migliorarne le proprietà superficiali è un processo standard, in particolare quello di utilizzare il nichel per le sue proprietà anticorrosione. Ma anche in questo mercato ci sono aziende italiane capaci di innovare e distinguersi, è il caso di Deltar le cui lavorazioni sono richieste per progetti installati in ambienti estremi, come il caso di NEOM in Arabia Saudita.

Per capirne di più abbiamo rivolto alcune domande al General manager dell’azienda Alberto Taroni.

La nichelatura del metallo, dell’acciaio in particolare è un processo abbastanza diffuso. Voi però siete riusciti a sviluppare delle innovazioni, di cosa si tratta?

La nostra azienda ha investito significativamente nella ricerca e nello sviluppo per migliorare i processi di nichelatura chimica ed i suoi co-depositi. Una delle nostre principali innovazioni riguarda l’ottimizzazione delle soluzioni di bagno di nichelatura per ottenere un rivestimento più uniforme e resistente alla corrosione. Utilizziamo tecniche avanzate di controllo della temperatura, della filtrazione e dell’agitazione durante il processo, oltre a formulazioni chimiche proprietarie che migliorano l’adesione del nichel al substrato metallico.

In che modo i rivestimenti che proponete riescono a resistere anche a condizioni “estreme”?

I nostri rivestimenti sono progettati per resistere a condizioni ambientali molto difficili, inclusi ambienti ad alta umidità, esposizione a sostanze chimiche aggressive e temperature estreme. Questo è reso possibile grazie all’uso di additivi speciali e a un controllo meticoloso del processo di deposizione del nichel metallo, che garantisce una copertura uniforme e priva di difetti. Abbiamo eseguito numerosi test per certificare la durata e l’affidabilità dei nostri rivestimenti in tali condizioni.

In quanto fornitori per il progetto NEOM in Arabia Saudita, può spiegarci in cosa consiste e dove andranno i vostri prodotti?

NEOM è un progetto ambizioso che mira a costruire una città futuristica sostenibile in Arabia Saudita. I nostri prodotti saranno utilizzati in diverse applicazioni all’interno del progetto, soprattutto nei settori della costruzione e dell’energia. Forniamo rivestimenti per componenti critici che richiedono una protezione estrema contro la corrosione e l’usura, contribuendo così alla durata e all’efficienza delle infrastrutture e dei macchinari utilizzati.

All’interno del progetto NEOM si parla anche di turbine ad idrogeno potrebbero arrivare anche in Europa?

Le turbine a idrogeno rappresentano una delle tecnologie emergenti più promettenti per la produzione di energia pulita. Se il progetto NEOM avrà successo, è molto probabile che vedremo un’espansione di queste tecnologie anche in Europa. La nostra azienda è pronta a supportare tale espansione fornendo rivestimenti resistenti per le componenti delle turbine, contribuendo così a migliorare l’efficienza e la longevità di questi sistemi energetici avanzati.

Un ultimo elemento di attenzione è la sostenibilità: voi trattate sostanze particolarmente delicate come nichel e fosforo, che approccio avete a questo tema?

La sostenibilità è al centro delle nostre operazioni. Utilizziamo tecniche avanzate di recupero e riciclo delle sostanze chimiche utilizzate nei nostri processi per minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, adottiamo rigorosi controlli per garantire che le emissioni siano ridotte al minimo e che i nostri processi siano conformi alle normative ambientali più stringenti. Siamo impegnati nella ricerca di soluzioni sempre più sostenibili, investendo in tecnologie che riducono l’uso di materiali pericolosi e migliorano l’efficienza energetica dei nostri impianti. Innovazione e sostenibilità sono i pilastri della nostra azienda, contribuendo significativamente a progetti di grande portata come NEOM e anticipando l’adozione di tecnologie energetiche avanzate anche in Europa.