Saet Emmedi: tengono i mercati statunitense e cinese

Translated by Deepl

ASSAGO (Mi) – Mercato europeo in sensibile rallentamento, vivacità in quello statunitense. Questa la visione di Saet Emmedi, l’azienda parte del gruppo ParkOhio Holdings specializzata nella produzione di impianti per l’induzione.

«La nostra forza è la diversificazione» ha spiegato il sales manager Cristian Iuliano, a margine dell’International Forgemasters Meeting 2024.