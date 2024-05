Oltre 630 operatori dal mondo all'IFM 2024

Translated by Deepl

ASSAGO (Mi) – Un settore che, in Italia, conta 5.500 addetti diretti, con una produzione di oltre 1 milione di tonnellate e un fatturato che supera i 3 miliardi di euro. È quello delle forge. E l'evento mondiale di riferimento per il comparto, l'International Forgemasters Meeting, organizzato dall'Associazione Italiana di Metallurgia e Federacciai, è in corso in questi giorni a Milano.

Dopo l'annullamento dell'edizione in Cina nel 2020 a causa del Covid, l'IFM è quindi tornato in Italia (dove mancava dagli anni 90). Sono 632 i partecipanti da 21 Paesi.

Un comparto che, secondo il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, il cui intervento ha aperto i lavori del meeting, ha buone prospettive di crescita.