Marco Nocivelli, ufficializzata la nomina a vicepresidente di Confindustria

Marco Nocivelli, già presidente di Anima Confindustria, è stato nominato vicepresidente di Confindustria con delega alle Politiche industriali e Made in Italy. Classe 1966, laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, Nocivelli è CEO di Epta dal 2011 e presidente del consiglio di amministrazione dal 2016. La designazione a vicepresidente era stata annunciata lo scorso aprile ed era stata descritta da Anima Confindustria come «in linea con l'impegno di Confindustria nel promuovere politiche industriali che favoriscano la competitività delle imprese italiane e il loro sviluppo sostenibile» nonché con «la volontà di Confindustria di consolidare le relazioni con le associazioni industriali affiliate, mirando a una maggiore coesione e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi comuni dell'industria italiana».

Pietro Almici, vicepresidente di Anima Confindustria con delega all'organizzazione e sviluppo associativo, ha assunto la carica di presidente ad interim dell'associazione fino all'elezione del nuovo presidente.

Nella foto di testa (da sinistra a destra): Pietro Almici e Marco Nocivelli.