Convegni internazionali e webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 27 maggio

Si è aperta oggi al Bella Center di Copenhagen la World Recycling Convention & Exhibition del BIR.

All’NH Milano Congress Centre di Assago (Mi) ha preso il via il 22esimo International Forgemasters Meeting di Aim.

Martedì 28 maggio

Dale 11:00 su siderweb si parla di acciai speciali nel webinar dal titolo “Acciai Speciali verso il secondo semestre”. Interverranno anche Giovanni Bajetti (Acciaierie Venete) ed Eric Mattioli (Interacciai). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

“Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in acciaio” è il titolo del webinar organizzato dal Consorzio RICREA, dalle 11:00. Sarà presentato l’omonimo documento realizzato grazie alla collaborazione tra CONAI, RICREA e il gruppo di ricerca Advanced Design Unit del Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

A Buttrio si apre il quinto Danieli Innovaction Meeting.

Mercoledì 29 maggio

A Piacenza Expo si apre la Pipeline & gas expo.

Giovedì 30 maggio

Alle 14:40 nella sede di UCIMU a Cinisello Balsamo verrà presentato lo studio “Impatto ed evoluzione dell’elettrificazione dei veicoli”, realizzato da Agenzia ICE, ANFIA e UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in collaborazione con AlixPartners. L’evento è sia in presenza sia in diretta streaming.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.