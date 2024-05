Bandi, in arrivo l’edizione 2024 di Collabora & Innova

Translated by Deepl

Dopo il successo dell’edizione 2022, torna per il 2024 il bando Collabora & Innova di Regione Lombardia.

L’ente infatti ha annunciato di stare approntando il decreto operativo previsto per giugno del sistema di supporto, sistema che ha stanziato 100 milioni di euro a favore dell’innovazione delle imprese lombarde, la cui finestra di presentazione è prevista per settembre 2024.

Per capire opportunità e attenzioni da avere abbiamo intervistato il Ceo di IBS Consulting Alberto Bertolotti.