SMF festeggia i 40 anni dalla fondazione

Iniziano i festeggiamenti per il 40° di fondazione della Società Metalmeccanica Friulana (SMF). Il 24 e 25 maggio è stato infatti organizzato SMF Forum, un evento speciale per discutere e celebrare le trasformazioni nel settore siderurgico e la collaborazione tra il mondo dell'industria e dell'educazione, che vanno sotto il nome di Corporate Metamorphosis.

Società Metalmeccanica Friulana è stata fondata dalle famiglie Darvini e Di Biaggio, che utilizza tecnologie avanzate nel settore dei metalli ferrosi e in quello dei non ferrosi (estrusione dell’alluminio). Una realtà particolarmente attenta al territorio come rimarcato anche dall'amministratore delegato di SMF, Loris Maestrutti (nell'immagine a lato), che ha definito l’evento ormai prossimo come «un'opportunità per riflettere sul percorso dell'azienda e sul suo ruolo nello sviluppo tecnologico e nella formazione delle nuove generazioni».

L'evento sarà focalizzato sulla presentazione delle innovazioni tecnologiche più recenti di SMF, tra cui macchine eco-sostenibili per l'alluminio e il sistema 'stretcher'. La giornata prevede una serie di workshop e un tour guidato, che permetterà ai rappresentanti dell’industria che parteciperanno di osservare da vicino i processi e le tecnologie implementate da SMF.

Nella due giorni di festa il 25 maggio, è in programma un dibattito sull'importanza dell'integrazione tra scuole e industria con il convegno "Le scuole e la trasformazione industriale". L'incontro è ideato in collaborazione con Mill's e vedrà la partecipazione di dirigenti scolastici, esperti e imprenditori per discutere di come l'educazione tecnica possa essere sempre di più integrata con le esigenze del mercato del lavoro.

«Il nostro impegno per l'innovazione e la sostenibilità non è solo una risposta alle richieste del mercato – ha concluso Maestrutti –, ma una missione aziendale che integra la tecnologia avanzata nel rispetto per l’impatto ambientale, valorizzando l’efficienza energetica. Questo evento rappresenta un'importante occasione per SMF per condividere la propria visione e strategia futura con i suoi clienti e collaboratori presenti e futuri».