Report di sostenibilità: l'esperto risponde

Che conseguenze avrà la proroga di due anni dell’approvazione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) europea? Alcuni dati strategici, come i volumi di rottame consumati, non fanno parte del segreto industriale? A livello di governance, come cambierà la gestione delle informazioni ESG con la nuova direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

Sono solo alcune delle domande cui è stata data risposta in diretta dalla ESG professional Maria Luisa Venuta durante siderweb on air di questa mattina, tutto dedicato alla rendicontazione di sostenibilità.

È possibile rivedere l'evento qui:

Proprio di report e bilanci di sostenibilità si parlerà ad "Acciaio Sostenibile", l'evento digitale di siderweb dedicato all'analisi dei bilanci di sostenibilità e delle dichiarazioni non finanziarie della filiera. L'appuntamento è mercoledì 22 maggio dalle 14:00.

