Fiere, convegni, assemblee

Lunedì 13 maggio

Si apre oggi la SEAISI Conference and Exhibition a Da Nang, Vietnam.

Monaco di Baviera ospita la IFAT, la fiera dedicata alla gestione di materie prime, scarti e acqua.

Salzgitter presenta i risultati del primo trimestre.

Martedì 14 maggio

Dalle 14:00 si tiene il webinar organizzato da Montel Group dal titolo “The key role of gas in Italy’s energy future”.

Al Bergamo Exhibition Center si apre il 5° Industrial Valve Summit (IVS).

Mercoledì 15 maggio

Alle 10:00 si tiene l’assemblea elettiva di Assofermet.

Dalle 11:00 alle 12:00 in diretta su siderweb si tiene “siderweb on air”. Questo appuntamento è dedicato alla rendicontazione di sostenibilità, con la ESG professional Maria Luisa Venuta che in diretta risponderà alle domande del pubblico collegato. In apertura l’intervento di Luca Mattoni, responsabile area tecnica del Consorzio RICREA. Clicca qui per iscriverti.

A Zurigo si tiene lo Steel Day di Eurometal.

“Pressocolata. Nelle aziende di stampi, come trasformare l’acciaio da costo in valore. Il ruolo dei criteri d’acquisto nel processo di innovazione, secondo le linee guida consolidate nel mercato internazionale” è il titolo della tavola rotonda organizzata da CS Metal Europe, dalle 10:30 alle 12:00 a Bedizzole (Brescia), in via Benaco 86. La partecipazione è a invito. Per info 030 674 450.

Giovedì 16 maggio

SAP ha organizzato a Brescia il convegno “Innovation day for steel”, con inizio dalle 10:00. Interverrà anche Emanuele Norsa (siderweb) sul tema “L’artificial intelligence vista dal settore dell’acciaio”.

“I territori e le sfide della transizione ecologica” è il titolo dell’evento organizzato dalla rete University for SDGs dalle 10:30 alle 19:00 alla Cantina Guido Berlucchi di Borgonato (Brescia). Tra gli speaker ci sono anche Carolina de Miranda e Maurizio Zanforlin di ORI Martin; Marco Taesi di Feralpi Group.

Dalle 14:30, il Brixia Forum di Brescia ospita “Convivium 2024”, l’evento HR di Ingegneria Italia per i giovani talenti e le imprese, che vuole “mettere in contatto i talenti in ambito STEM con le aziende”.

“La durabilità delle strutture in acciaio: l’uso strategico dei trattamenti di protezione alla corrosione per edifici ed infrastrutture sostenibili” è il titolo del seminario tecnico online di Fondazione Promozione Acciaio, che avrà inizio alle 9:00.

Venerdì 17 maggio

Al Kilometro Rosso di Bergamo si tiene la Convention della lamiera, organizzata da Tecnologie Meccaniche e Tecnolamiera.

