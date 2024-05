Made in Steel 2025: al via la vendita degli spazi espositivi

Translated by Deepl

Nella mappa interattiva online dei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho, gli stand stanno cambiando colore – da verde a giallo – di buonissima lena. E tutto a pochissime ore dall’apertura delle vendite degli spazi espositivi dell’11esima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio, ideata e organizzata da siderweb.

È infatti ufficialmente possibile prenotare il proprio spazio all’evento, che si terrà il 6, 7 e 8 maggio 2025.

Sul portale www.madeinsteel.it – peraltro da quest’anno totalmente rinnovato – sono presenti tutte le informazioni: il proprio stand si può riservare direttamente online, in pochi click, previa registrazione. Fino al 31 luglio 2024, è attiva la speciale tariffa early bird. Per ogni necessità, è possibile contattare il Sales Department a commerciale@madeinsteel.it.

Il programma degli eventi, dei convegni e la possibilità di accredito per i visitatori verranno, come sempre, resi noti nei prossimi mesi. “Stay tuned”, maggio 2025 è sempre più vicino. Ci vediamo in fiera!

Uno scorcio dell'edizione 2023 di Made in Steel.