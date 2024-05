ORI Martin: 20 milioni di euro in 5 anni da BPER Banca

Translated by Deepl

BPER Banca e ORI Martin hanno annunciato un’operazione di finanziamento da 20 milioni di euro che avrà una durata di 5 anni.

L’impegno finanziario del gruppo bancario, spiega una nota, «andrà a coprire una parte significativa del fabbisogno di investimenti dell’azienda, permettendole di continuare il proprio impegno nell’efficientamento degli impianti produttivi, con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale». Consentirà, inoltre, di «potenziare ulteriormente le sue capacità produttive».

Di recente ORI Martin ha confermato che nel corso dell’estate sarà sostituito l’EAF, con l’acciaieria che resterà ferma per 4 settimane. Risorse saranno anche destinate all’«adozione di nuove tecnologie, permettendo così di ampliare la propria presenza sul mercato».

Giovanni Marinoni Martin, vicepresidente di ORI Martin, ha ricordato inoltre che «il nostro gruppo è sempre attento a cogliere opportunità di crescita per linee esterne, come avvenuto di recente con il perfezionamento dell’operazione PrimoTecs a Villa Perosa». «Intendiamo potenziare gli investimenti industriali» ha detto ancora il vicepresidente di ORI Martin, «nonostante la situazione di mercato non particolarmente brillante».

L’operazione è stata coordinata dal Centro Imprese Brescia Centro di BPER Banca. «Questo finanziamento riflette il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità in uno dei principali settori dell’economia della nostra regione» ha detto Maurizio Veggio, responsabile della Direzione Regionale Lombardia Est-Triveneto di BPER Banca.