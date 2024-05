Report di sostenibilità, l’esperto risponde a siderweb on air

Il 2025 sancirà un allargamento progressivo delle imprese che dovranno pubblicare una rendicontazione di sostenibilità. Lo prevede la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dell’Unione europea: tra due anni, per esempio, dovranno redigere il report di sostenibilità le imprese con 250 dipendenti in media, oltre 20 milioni di euro di stato patrimoniale, più di 40 milioni di euro di ricavi netti.

Per questo siderweb ha voluto approfondire il tema chiedendo a un’esperta di entrare nello studio del sideweb on air il 15 maggio dalle 11:00 e confrontarsi con la filiera siderurgica che in questi anni ha maturato una particolare sensibilità sul tema, sia sul fronte della rendicontazione sia su quello delle certificazioni.

Quello annunciato non è però un processo semplice. Per questo tipo di rendicontazione, infatti, a differenza di quanto accade per i bilanci d’esercizio, non c’è un obbligo normativo puntuale nei tempi di redazione e di pubblicazione. Esiste inoltre una pluralità di linee guida che possono essere seguite per definirne il contenuto.

A chiarire questi molteplici aspetti, con l’aiuto della conduttrice Elisa Bonomelli, ci sarà Maria Luisa Venuta, ESG professional, che risponderà in diretta alle domande dal pubblico.

