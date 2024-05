Ricco programma formativo per Centro Inox a maggio

Translated by Deepl

Tre nuovi appuntamenti e due repliche nell’offerta formativa di maggio 2024 del Centro Inox. L’associazione dei produttori di acciaio inossidabile ha comunicato un ricco programma di appuntamenti per il mese appena iniziato.



Il primo è previsto per il 9 maggio, data in cui si terrà la replica della giornata di studio dedicata ai trattamenti termici degli acciai; evento in programma dalle 9:00 alle 17:30 sia in presenza che online, nato dalla saturazione dei posti per il convegno dello scorso 11 aprile.

Il 14 maggio sarà la volta del Training Day per la normativa EN 1008, appuntamento digitale organizzato in collaborazione con Unsider in programma dalle 9:30 alle 11:30.

Il 15 maggio è invece prevista la replica del "Corso teorico-pratico sulla morfologia dei fenomeni corrosivi degli acciai inossidabili" in programma dalle 9:30 alle 17:15. In questo caso il corso sarà solo in presenza nella sede del Centro Inox a Milano.

Il 23 maggio si torna a lezione con il webinar dedicato alla "Finitura superficiale dei prodotti piani in inox" dalle 9:30 alle 11:30.

Infine, il 29 maggio Riconversider e Centro Inox propongono il primo modulo del corso di formazione interaziendale "Gli acciai inossidabili: caratteristiche, lavorazioni ed applicazioni". Il corso eroga 24 ore di formazione e può essere finanziato tramite i bandi di Fondimpresa.

I moduli successivi sono in programma il 5 e il 12 giugno.

Per maggiori informazioni, prezzi ed iscrizioni, è possibile consultare la pagina www.centroinox.it.