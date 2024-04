BLM Group: spinta all’integrazione di processo e di gestione

Translated by Deepl

DÜSSELDORF - BLM Group, il gruppo che progetta, costruisce e digitalizza impianti per la lavorazione di tubo, filo e lamiera con oltre mille dipendenti, punta a chiudere il 2024 con un fatturato in crescita di circa il 5% rispetto ai 478 milioni di euro del 2023. Nonostante il leggero rallentamento della domanda seguito al picco del post-Covid, infatti, le prospettive in alcuni mercati sono positive.

E si continua a puntare sull’innovazione: negli ultimi 3 anni, il 45% del fatturato è stato generato da macchine recentemente sviluppate; il 7,5% del giro d’affari viene reinvestito in ricerca e sviluppo.

Ne abbiamo parlato al Tube con il direttore vendite, Maurizio Toselli.