Al wire and Tube 353 aziende e gruppi italiani

wire and Tube hanno aperto i tornelli ieri, all'insegna del motto che accompagna la rassegna fieristica internazionale “join the best”. Fiera che sin dalle sue battute iniziali, come mostrano le prime immagini diffuse dall’ufficio stampa, sta registando una nutrita partecipazione, in controtendenza rispetto a un'edizione 2022 apparsa sottotono.

Per una settimana, Düsseldorf e la sua Messe (fiera) tornano la capitale mondiale del filo e dei tubi in acciaio e non solo, vista l'apertura a nuovi materiali.

Netta la ripresa della partecipazione nel confronto con l’anno precedente: 119mila metri quadrati di superfice espositiva netta, erano 95mila la scorsa edizione; 2.713 aziende e gruppi rappresentati contro i 1.900 di due anni fa; 353 realtà italiane, mentre erano 344 nel 2022.

Ottimi numeri che fanno ben sperare per la rassegna in scena dal 15 al 19 aprile.

Anche siderweb è presente tra gli stand, per raccontarvi da domani, dal vivo e con la voce dei protagonisti, sensazioni, colori e opinioni della community siderurgica presente.

