Materie prime, adempimenti "green", ex Ilva

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 15 aprile

Si apre oggi a Düsseldorf il wire & Tube, la fiera internazionale che vede la partecipazione di moltissimi operatori del tubo e filo di acciaio.

Si riunisce il consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners per presa visione dei dati relativi ai ricavi delle vendite e indebitamento finanziario consolidati al 31 marzo 2024, non sottoposti ad attività di revisione.

Martedì 16 aprile

Alle 9:30, all’NH Collection Milano CityLife e in streaming, comincia il “Merger & acquisition summit 2024” a cura del Sole24Ore.

Dalle 14:30 alle 16:00 si tiene il webinar di Fedabo dal titolo “ETS. Nuovi criteri per ottenere quote gratuite e dinamiche di mercato”.

È in calendario l’assemblea degli azionisti di Stellantis, trasmessa via webcast.

Mercoledì 17 aprile

Dalle 9:30 a Piombino è in programma l’assemblea degli esecutivi dei sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, alla presenza dei segretari nazionali dei metalmeccanici, per discutere della vertenza JSW Steel Italy.

Alle 9:30, all’NH Collection Milano CityLife e in streaming, si tiene il “Green & hydrogen forum 2024”, organizzato dal Sole24Ore.

Alle 10:30 il Centro studi Confindustria presenta il rapporto di previsione dal titolo “Tassi, PNRR, superbonus, energia: che succederà alla crescita italiana?”. L’evento sarà sia in presenza in viale dell’Astronomia che in streaming.

Dalle 15:30 alle 17:00 si tiene online il Focus materie prime di ANIMA Confindustria. Interverrà anche Achille Fornasini, analista di siderweb e responsabile del Laboratorio per l’analisi delle dinamiche dei sistemi e dei mercati finanziari dell’Università degli Studi di Brescia.

Giovedì 18 aprile

A Piacenza Expo si aprono le Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione (GIC).

Venerdì 19 aprile

Assocad in collaborazione con Armella & Associati organizza il webinar gratuito dal titolo “I nuovi adempimenti “green” a partire dal 30 dicembre 2024”. Dalle 10:00 alle 12:00 sono previsti gli interventi degli avvocati Sara Armella e Stefano Comisi.

Dalle 16:00 alle 19:00 si tiene il seminario dal titolo “Ex Ilva, l’acciaio oltre il carbone. Quale futuro?”. È organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Bergamo con il patrocinio della Consulta regionale ordini ingegneri Lombardia. I posti sono esauriti; è possibile mettersi in lista d’attesa.

L’Istat pubblica la produzione nelle costruzioni a febbraio.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.