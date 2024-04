Feralpi inaugura il secondo “Mondo d’acciaio”

Translated by Deepl

Feralpi Group ha inaugurato questa mattina la seconda opera in acciaio dal titolo “Mondo d’acciaio” di Emilio Isgrò, gemella della prima posizionata a dicembre nel parco delle sculture del Viridarium, nel parco archeologico di Brescia romana. L’opera riproduce il globo terrestre e la rete di paralleli e meridiani; l’artista ha cancellato i nomi delle nazioni e delle città, a esclusione di Brixia per porre l’accento sulle origini romane della città.

Il progetto che ha visto la nascita di “Mondo d’acciaio”, si legge in una nota del gruppo siderurgico, «conferma il mecenatismo di Feralpi», per dialogare con il territorio su cui sorge sotto il profilo sociale, culturale ed educativo, anche per lo sviluppo dell’imprenditorialità e dell’educazione sul mondo dell'acciaio. «La strategia ESG di Feralpi – continua la nota - non prevede solo un forte impegno umano e finanziario in tema di decarbonizzazione, ma include una profonda responsabilità nell’ambito sociale grazie a una concezione dell’azienda come patrimonio della collettività che distribuisce valore sotto forma anche di attività culturali».

«"Mondo d’acciaio", la cui realizzazione è stata possibile grazie a una forte collaborazione tra primo, secondo e terzo settore, suggella il termine del percorso di Brescia e Bergamo Capitale Italiana della Cultura, rappresentando, come ogni “cancellazione” di Isgrò, un nuovo inizio di una comunità, Brescia, che si propone come territorio d’arte e d’industria» ha commentato Giovanni Pasini, consigliere delegato di Feralpi Group. «Feralpi – ha continuato Pasini - è stata tra le prime aziende ad aderire all’Alleanza per la Cultura promossa da Brescia Musei, perché riteniamo sia fondamentale valorizzare il patrimonio artistico cittadino e sostenerne gli eventi culturali. “Mondo d’acciaio” simboleggia anche la sintesi tra la cultura del lavoro, del fare, dell’impresa e la cultura del dono».