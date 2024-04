Piano Transizione 5.0: dettagli e modalità di accesso ai benefici

Si terrà oggi 10 aprile, dalle 11 alle 13, il webinar “Piano Transizione 5.0” organizzato da Anima Confindustria, durante il quale saranno presentati in dettaglio i principali aspetti e le modalità di accesso ai benefici previsti dal Piano Transizione 5.0. Interverranno Marco Calabrò, capo segreteria tecnica del ministero delle Imprese e del Made in Italy; Valentina Carlini, area Politiche per il digitale e filiere, scienza della vita e ricerca di Confindustria; Paolo Gianoglio, direttore Innovazione, sviluppo e relazioni associative di ICIM Group.

Il decreto legge 2 marzo 2024, che introduce "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", contiene il testo definitivo del Piano Transizione 5.0 e segna quindi una svolta per le aziende italiane che desiderano investire in digitalizzazione e transizione ecologica allo scopo di rimanere competitive. Le disposizioni prevedono lo stanziamento per le imprese di 6,3 miliardi di euro per la Transizione 5.0. Sono previste, in particolare, risorse per 3,78 miliardi di euro per le agevolazioni relative agli investimenti in beni strumentali, 1,89 miliardi per autoconsumo e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e 630 milioni di euro per la formazione.

