Filo, la ripresa arriverà prima dell’estate

Translated by Deepl

Intervenuto durante il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI dal titolo «Tubi e filo in acciaio: stato di salute della domanda e prospettive», l’amministratore delegato di ITA Andrea Beri ha sottolineato come il comparto del filo in acciaio si stia riprendendo dopo un anno difficile e, seppur ancora zoppicante, si prevede un recupero prima dell'estate.

Andrea Beri, rispondendo alle domande di Elisa Bonomelli, redattrice di siderweb, ha affermato che la situazione attuale «mira alla stabilità, non come difesa da un trend di decrescita ma come attesa di aumenti. I prezzi – spiega – senza domanda non riescono a decollare e l’incertezza della richiesta si sta ripercuotendo anche sulle quotazioni delle materie prime e, quindi, sul rottame. Le speranze sono riposte nella fine del Ramadan e nella ripresa delle attività nell’area del Mediterraneo che potrebbe risollevare la domanda».

Un primo trimestre del 2024 che è ha visto performare «meglio i settori legati alla produzione di energia verde e dell’innovazione tecnologica. Rileviamo poi una buona tenuta dell’automotive con livelli discreti e una certa richiesta per i nostri acciai speciali – ha detto Beri –. Per quanto riguarda le costruzioni, il nostro comparto è fortemente legato alla dinamicità del tondo per cemento armato. Quindi, dopo un 2023 catastrofico, oggi siamo in una fase di ripresa, ma comunque ben lontani da percentuali soddisfacenti, mancando a livello internazionale il 30% delle commesse. Infine, le molle hanno subito un calo di un 20-25% e sta andando molto male il settore del sollevamento».

L'amministratore delegato di ITA ha espresso maggiore fiducia sull'andamento della seconda parte dell’anno: «L’andamento degli stock ci fa guardare con ottimismo, perché abbiamo raggiunto un livello tale da pensare che a breve arriveranno gli acquisti. È prevedibile che questo salto della domanda arrivi prima dell’estate».