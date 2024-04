Convegni, webinar e report

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 8 aprile

Si apre oggi al Palacongressi di Rimini “AI week”, l’evento sull’intelligenza artificiale dedicato a manager e imprenditori, organizzata da IA Spiegata Semplice srl.

Martedì 9 aprile

Alle ore 11:00 su zoom si tiene il webinar di siderweb MERCATO & DINTORNI. Si parlerà di tubi e filo con Michele Amenduni (presidente di Amenduni Tubi Acciaio), Luigi Cuzzolin (amministratore delegato di Pipex) e Andrea Beri (amministratore delegato di ITA). Prima, il responsabile dell’Ufficio Studi siderweb, Stefano Ferrari, presenterà dati e prospettive dei due comparti. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

Dalle 15:00, in Commissione Industria del Senato, prosegue l’indagine conoscitiva sullo stato dell’automotive (fonti di approvvigionamento, produzione e vendita).

Alle 16:30 avrà inizio la conferenza dal titolo “The future of EU industry. Value chain resilience or dependence”, organizzata da Eurofer in media partnership con Euractiv. L’evento sarà sia in presenza a Bruxelles che in diretta streaming.

Alle 16:00, nella sede di Regesta a Brescia, si tiene l’evento dal titolo “Scegli la giusta intelligenza artificiale per la tua azienda”.

Mercoledì 10 aprile

“La voce del mercato: il futuro dei servizi digitali per le macchine industriali” si terrà dalle ore 10:00 nella sede di Federmacchine, a Cinisello Balsamo (Milano). Saranno presentati i risultati dell'Osservatorio “Digital servitization nel settore del machinery”, progetto di ricerca di ASAP Service Management Forum, Acimac, Acimall, Acimit, Aita, Amafond, Amaplast, Siri, Ucima e Fondazione Ucimu.

Giovedì 11 aprile

È in programma la riunione di politica monetaria della Bce, con successivo annuncio dei tassi con una conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Nella sede di Feralpi Siderurgica, in via Campagna sopra 10 di Lonato Del Garda, alle 10:30 si inaugura l’opera di Emilio Isgrò “Mondo d’acciaio”.

L’Istat pubblica la produzione industriale di febbraio.

Venerdì 12 aprile

Dalle 8:30 alle 13:30 si tiene il convegno “Metal 5.0 - Country of Metals”, organizzato da Metal Hab a Brescia, all’I.I.S. Benedetto Castelli. Parteciperà, tra gli altri, anche Axel Eggert, direttore generale di Eurofer, che nel pomeriggio, dalle 17:00, nella sede di Confindustria Brescia incontrerà i rappresentanti della siderurgia bresciana.

Dalle 9:30 alle 13:30 è in programma il webinar di UNICMI, in collaborazione con AIZ (Associazione italiana zincatura), dal titolo “La protezione dalla corrosione di opere di acciaio mediante zincatura per immersione a caldo. Come lo zinco protegge l’acciaio. Requisiti dello standard EN ISO 1461:2022”.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.