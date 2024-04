STEEL FOCUS – Ascometal e Acciaierie Venete, è solo un arrivederci?

A fine marzo è arrivata la notizia della decisione di Ascometal di non esercitare l’opzione concessa da Acciaierie Venete, facendo saltare la trattativa per l’acquisizione da parte del player padovano dei siti produttivi di Hagondange, Custines e Le Marais. Ora, il produttore francese vedrà i propri asset entrare in amministrazione controllata e andrà verso il suo terzo fallimento nell’arco di dieci anni. Tuttavia, da questa situazione potrebbe nascere una nuova opportunità per Acciaierie Venete di acquisire i tre siti produttivi. In questa puntata accendiamo il nostro focus su questa operazione ora in stand-by.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

