Eurofer: «La salvaguardia va mantenuta fino al 2026»

Sarà in Italia e, nello specifico, a Brescia venerdì 12 aprile il direttore generale di Eurofer Axel Eggert. Il rappresentante dell’associazione europea dei produttori siderurgici sarà infatti l’ospite principale dell’iniziativa Country of Metal organizzata da Mill's all'I.I.S. Benedetto Castelli di Brescia, in programma dalle 8.30 alle 13.30.

Iniziativa a cui Eggert ha deciso di partecipare di persona per testimoniare direttamente ai ragazzi dell’istituto tecnico quanto l’acciaio europeo sia un settore vitale ed essenziale per la vita quotidiana.

siderweb lo ha intervistato in anteprima per anticipare alcuni temi, tra cui congiuntura, commercio estero, transizione green e rapporti con le istituzioni europee, che saranno invece il cuore dell’incontro serale previsto in Confindustria Brescia.

Per maggiori informazioni e iscrizioni agli eventi è possibile scrivere a zanotta@mill-s.com.