Lutto d’acciaio

L’acciaio italiano piange Luigi Gerri, patron della Siderurgica del Reno, improvvisamente scomparso lunedì 1° aprile a 61 anni.

Un lutto che ha lasciato sgomenti anche i soci di Sidercenter, di cui Siderurgica del Reno era un membro storico, e che ieri hanno voluto salutare Luigi sui propri social network.

Gerri lascia la moglie Silvia e i figli Filippo e Camilla, a cui vanno le più sentite condoglianze della community siderurgica.

La camera ardente è stata allestita in via della Certosa 2 a Bologna. Le esequie si terranno venerdì 5 aprile alle 15:30 nella chiesa di via della Certosa 18, a Bologna.