Regesta: cambio di paradigma con la generative AI

Translated by Deepl

BRESCIA - I segnali sono positivi e le imprese siderurgiche stanno mostrando grande determinazione nel processo di trasformazione digitale. E ora, con l'ingresso nelle aziende dell'intelligenza artificiale generativa, è in corso un ulteriore cambio di paradigma, dopo i progressi degli ultimi anni.

Ne abbiamo parlato con Francesca Solazzi, da quest’anno coordinatrice commerciale di Regesta Group.

Proprio di generative AI si parlerà nell’evento che Regesta ha organizzato per martedì 9 aprile, dalle 16:00 alle 18:30 nella propria sede di via Panigada 15, a Brescia. A “Scegli la giusta intelligenza artificiale per la tua azienda” parteciperanno Giovanni Guida (professore emerito di Sistemi per l’elaborazione delle informazioni, Università degli Studi di Brescia); Nicola Segnali (Partner Regesta LAB); Francesco Brunelli (presidente Regesta Group); Francesco Tomasoni (responsabile IT Architetture di Business e Innovazione, Gruppo Vittoria Assicurazioni).

I risultati del 2023

Regesta Group ha chiuso il 2023 con un fatturato di 20,12 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 16,01 milioni del 2022 e ai 13,23 milioni di euro del 2021. I dipendenti sono saliti a 232 (+56 persone). Sono 70 le nuove aziende clienti, che sono diventate quindi 345 nel 2023.

Una crescita che «è il risultato dell'impegno congiunto delle nostre aziende. Regesta spa, la "capofila" di Regesta Group, svolge un ruolo chiave supportando le aziende nella trasformazione e nel ridisegno dei processi di business - commenta in una nota il presidente di Regesta Group, Francesco Brunelli - attraverso l’implementazione di sistemi SAP ERP cloud aggiornati. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti anche dalle altre aziende: Regesta TECH, la più giovane realtà del nostro gruppo, che nel suo primo anno di attività ha dimostrato grande capacità nel rispondere alle esigenze delle aziende nell’ambito dell’industria 4.0 ed è già pronta al passaggio a Industria 5.0».