Il 9 aprile torna MERCATO & DINTORNI

A meno di una settimana da uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo per i comparti di filo e tubi, il Wire & Tube di Düsseldorf, siderweb vuole offrire un focus su questi due mercati. Mercati, che con l’intera filiera faticano a trovare un ritmo stabile in questo 2024. Difficoltà della congiuntura, tensioni geopolitiche, pressioni sulla domanda, margini compressi ed un’economia che continua a marciare a ritmo di «zero virgola» si fanno sentire, ma ora, dopo un primo trimestre ormai alle spalle, quali sono lo stato di salute della domanda e le prospettive per i prossimi mesi?

Un quesito a cui si proverà a rispondere a «MERCATO & DINTORNI», l’appuntamento mensile di siderweb dedicato all’analisi della congiuntura siderurgica. Il webinar è in programma martedì 9 aprile dalle ore 11:00 su piattaforma ZOOM e sarà, come di consueto, diviso in due parti.

Nella prima Stefano Ferrari (siderweb) presenterà i dati relativi al mercato italiano dei tubi e del filo in acciaio, mentre nella seconda parte Elisa Bonomelli (siderweb) raccoglierà spunti e opinioni di tre protagonisti di questi comparti: Michele Amenduni (Amenduni Tubi Acciaio), Luigi Cuzzolin (Pipex) e Andrea Beri (ITA).

Programma:

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Tubi e fili in acciaio in Italia: dati e prospettive



Seconda parte:

Elisa Bonomelli (REDATTRICE SIDERWEB) intervista: