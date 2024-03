AIM, ultimi giorni per le memorie del 40° Convegno Nazionale

Ultimi giorni per presentare la proposta di memorie in vista del 40° Convegno Nazionale AIM. Il 29 marzo 2024 scade infatti il termine per proporre I contenuti tecnici e scientifici.

Il Convegno Nazionale AIM è un’occasione fare il punto su materiali, prodotti, processi e tecnologie nei vari settori produttivi e proporre attività innovative. Per proporre una memoria e prendere parte al Convegno con una presentazione è sufficiente inviare un titolo (anche provvisorio), l'elenco degli autori della memoria e un breve riassunto.

L'evento è in programma dall’11 al 13 settembre 2024.