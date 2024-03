Agenda: settimana di vertici

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 25 marzo

Il Governo ha convocato i sindacati e le imprese dell'indotto alle 19:00 a Palazzo Chigi per discutere di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

Palazzo Tursi di Genova ospita il convegno dal titolo “La certificazione della parità di genere. Il ruolo dei manager per una nuova cultura di impresa”, dalle 15:00 alle 18:00 e organizzato da Federmanager Liguria.

Martedì 26 marzo

“Lamierino magnetico oggi e domani” è il titolo del webinar di siderweb che si terrà dalle 11:00 alle 12:30. Nella prima parte, Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) presenta alcuni dati sul settore nazionale del lamierino magnetico; nella seconda Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) intervista tre protagonisti del mercato: Stefano Sacchi (Ardemagni), Andrea Giaretta (Eurotranciatura) e Giacomo Citossi (Aussafer Due). La partecipazione è gratuita. Clicca qui per iscriverti.

L’Istat pubblica il “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, alla 12esima edizione.

Mercoledì 27 marzo

Il Centro Inox tiene la lezione webinar dal titolo “Gli acciai inossidabili austenitici: conosciamoli meglio”, dalle 9:30 alle 11:30. È parte di un ciclo che si chiuderà il 23 aprile.

L’Istat pubblica la produzione delle costruzioni a gennaio.

Dalle 9:00, la Commissione Industria del Senato prosegue l'indagine conoscitiva sullo stato dell’automotive in Italia (fonti di approvvigionamento, produzione e vendita), in calendario l’audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).

Giovedì 28 marzo

Il consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners approva il progetto di bilancio e il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

In calendario anche il cda di Eurogroup Laminations, che presenterà i risultati consolidati al 31 dicembre 2023.

Dalle 13:30 sono in calendario le audizioni in Commissione Attività produttive della Camera sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione; interverranno anche rappresentanti di Anima Confindustria meccanica varia.

È in programma l'ultimo incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy sull'accordo di programma per Arvedi AST.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.