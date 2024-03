STEEL FOCUS - ArcelorMittal e l'operazione Vallourec

ArcelorMittal ha annunciato lo scorso 13 marzo di aver siglato l'acquisizione del 28,4% dell'equity interest di Vallourec per 955 milioni di euro. Quale sarà l'impatto di questa operazione sul mercato globale dei tubi senza saldatura? Quali i vantaggi per ArcelorMittal? Si tratta di una mossa preliminare a un'offerta di pubblico acquisto? In che situazione si trova Vallourec dopo aver intrapreso un piano di ristrutturazione finanziaria nel 2022? Queste le principali domande alle quali abbiamo provato a rispondere in questa nuova puntata di STEEL FOCUS.

Ad aiutarci nell'analisi, le voci di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb), Davide Lorenzini (direttore responsabile siderweb) ed Emanuele Norsa (analista Kallanish e collaboratore siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.