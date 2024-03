Il lamierino magnetico è senza dubbio un prodotto che in futuro avrà un consumo sempre maggiore. Ma qual è l’attuale stato di salute del comparto del lamierino magnetico in Italia? Cosa sta succedendo sul mercato in termini di domanda ed offerta? Qual è l’attuale evoluzione dei prezzi? Quali sono le prospettive per il 2024 e per i prossimi anni?

Le risposte a queste domande saranno il «cuore» tematico del webinar «Lamierino magnetico oggi e domani», che si terrà martedì 26 marzo alle ore 11:00 su piattaforma ZOOM. L’appuntamento si dividerà in due parti. Nella prima Gianfranco Tosini (siderweb) presenterà alcuni dati sul settore nazionale del lamierino magnetico, mentre nella seconda parte Stefano Ferrari (siderweb) intervisterà tre protagonisti del mercato: Stefano Sacchi (Ardemagni), Andrea Giaretta (Eurotranciatura) e Giacomo Citossi (Aussafer Due).

PROGRAMMA:

Prima parte:

Gianfranco Tosini (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Il settore del lamierino magnetico in Italia

Seconda parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB) intervista: