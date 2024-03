ABS service: filiere in tensione, fondamentale la flessibilità

Translated by Deepl

BRANDICO (Bs) – È incerto il panorama dei settori utilizzatori di acciaio: per quest'anno, si prevede una sostanziale tenuta di automotive e meccanica. Che sono proprio i comparti della filiera cui guarda, passando anche per le medie e piccole officine meccaniche, ABS service, il primo centro servizi di Acciaierie Bertoli Safau, che ha sede a Brandico, in provincia di Brescia.

A un anno dall'inaugurazione, ABS si è aperta ai clienti con un evento loro dedicato. A illustrare le caratteristiche e la strategia di verticalizzazione del gruppo è stato l'amministratore delegato di ABS, Stefano Scolari. A stilare un primo bilancio del progetto la presidente, Camilla Benedetti.

In un contesto di domanda piuttosto piatta e di nervosismo delle filiere, fanno la differenza flessibilità e velocità di risposta. Lo ha spiegato Federico Buiatti, ABS Supply Chain & ABS Service Director.

Al centro della tavola rotonda, dal titolo "Le officine meccaniche fra concorrenza e competizione: nuove soluzioni per continuare a crescere", è stato il tema della complessa sostituzione degli acciai al piombo, sia in chiave dell'alta lavorabilità, sia di sostenibilità. Il punto di vista di Carlo Mapelli, professore ordinario del Politecnico di Milano.

A spiegare i progetti cui sta lavorando l'ABS Centre Métallurgique di Metz (Francia) è stato il suo direttore, Christophe Stocky.