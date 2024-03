Il 21 marzo torna SCENARI & TENDENZE

Torna il 21 marzo SCENARI & TENDENZE, l'osservatorio promosso da Confindustria Brescia e dalla Camera di Commercio di Brescia giunto al 43° appuntamento.

L’evento, nato nel 2008, offre periodicamente chiavi di lettura e spunti di riflessione utili alle scelte aziendali in una fase storica connotata dall’incertezza e dall’alta volatilità dei mercati.

Il programma prevede, dopo l’apertura dei lavori alle 15 da parte di Francesco Veneziani (Presidente giovani imprenditori Confindustria Brescia) e Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio Brescia), gli interventi di Achille Fornasini (Università degli Studi di Brescia), Andrea Beretta Zanoni (Università degli Studi di Verona), Davide Fedreghini (Centro Studi Confindustria Brescia) e Stefano Allegri (AB Service).

È possibile partecipare all'evento sia in streaming che in presenza presso la Sala Conferenze Cav.lav. Pier Giuseppe Beretta, via Cefalonia 62 a Brescia, si accede alle iscrizioni cliccando qui.