Agenda: convegni e corsi

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 18 marzo

Merafe presenta i risultati del 2023.

Martedì 19 marzo

“Difetti superficiali e a cuore e relativi controlli Eddy Current e Ut” è il titolo del nuovo workshop di Eure Inox, cui parteciperà il professore del Politecnico di Milano, Carlo Mapelli. La giornata di lavori si aprirà alle ore 9:00. Per informazioni: eventi@eureinox.it.

Alle 10:00 avrà inizio la conferenza dal titolo "Integrazione tra efficienza energetica e rinnovabili: il tassello mancante per la decarbonizzazione” a Milano, al Centro congressi di Fondazione Cariplo. Sarà presentato il Rapporto 2023 CESEF (Centro Studi sull’Economia e il Management dell’Efficienza Energetica) di AGICI.

Terna presenta il piano industriale 2024/28 e i risultati del 2023.

Mercoledì 20 marzo

Dalle 10:30 alle 11:30 si tiene il webinar gratuito di Fedabo dal titolo “CBAM: da luglio 2024 stop alla dichiarazione semplificata”.

Si apre ad Augusta, in Germania, Coiltech Deutschland 2024.

Swiss Steel Group ha organizzato un Tech Talk per il 20 e 21 marzo a San Vendemiano, in Veneto, alla Ugitech TFA. Si parlerà di innovazione tecnologica nella produzione di filo per molle. Per informazioni communications@swisssteelgroup.com.

L’Istat pubblica la produzione industriale di gennaio.

Giovedì 21 marzo

Assofermet organizza il webinar “CBAM: i prossimi passi dopo il primo report trimestrale”, con inizio alle 15:00 e insieme a STS Deloitte.

Avrà inizio alle 15:00 anche il 43esimo appuntamento con “Scenari & tendenze”, l’osservatorio congiunturale di Confindustria Brescia (in presenza e in streaming) focalizzato sull'analisi delle variabili macroeconomiche e delle dinamiche dei mercati al fine di prefigurarne le possibili evoluzioni di breve periodo. Partecipa anche Achille Fornasini (siderweb e Università degli Studi di Brescia).

Dalle 10:00 alle 11:00 si tiene il webinar di Fedabo dal titolo “Comunità energetiche rinnovabili tra normativa e realtà”.

“Responsabilità del direttore lavori e del costruttore di opere in acciaio in relazione alle scelte di progetto strutturale esecutivo” è il titolo del webinar di UNICMI, con inizio alle 10:00.

Venerdì 22 marzo

L’Università degli Studi di Ferrara ospita la giornata di studi di AIM dal titolo “Evoluzione degli acciai nella storia dell'automobile”. Per informazioni: spedizioni@aimnet.it.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.