STEEL FOCUS - Inizio d'anno in salita per la meccanica

La produzione industriale italiana ha chiuso il 2023 con un -2,9% rispetto all'anno precedente. Una contrazione che ha interessato anche il settore della metalmeccanica-meccatronica, benché in misura minore (-0,7%), grazie all'andamento positivo dei settori legati all'automotive. Ma a limitare la caduta è stato anche il comparto delle macchine utensili, che ha registrato una produzione in aumento, a dispetto di ordini in calo rispetto al 2022. L'inizio di quest'anno, tuttavia, è stato meno positivo per il mondo della meccanica nel complesso. Le speranze di ripresa sono ora riposte soprattutto nel Piano Transizione 5.0 del Governo, nonché in un miglioramento del contesto geopolitico. Questi i temi di questa puntata di STEEL FOCUS.

Ad aiutarci nell'analisi le voci del presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, e del general manager di UCIMU–Sistemi per produrre, Alfredo Mariotti.







