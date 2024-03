PANorami: I conflitti spingono la deglobalizzazione

«Alzando lo sguardo, provando a cambiare la nostra prospettiva vediamo come molte cose si intrecciano. Analizzare le dinamiche e capire i trend in essere. Trovare il filo rosso che unisce trasversalmente economia, eventi e attualità per allargare gli orizzonti dal settore dell’acciaio».

Questa è stata la promessa che ha accompagnato le 87 puntate di questo podcast che chiude oggi la sua esperienza e lo fa proprio con uno sguardo alto, su come la geopolitica mondiale sta influenzando le economie dei grandi Paesi, ed in particolare dell’Italia. Uno sguardo che intercetta le tante, tantissime incertezze delle varie crisi che si sono succedute da quel 2008 che rappresenta il grande spartiacque di un mondo che è appare sempre più solo un ricordo.

Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questa lunga esperienza, e do un grande arrivederci a prossime possibili collaborazioni.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.