Piombino: si tornerà a colare acciaio?

Il polo siderurgico di Piombino, dove la siderurgia nazionale ha piantato le sue prime radici a metà Ottocento, è ancora “in cerca d’autore”: dopo Lucchini, dopo Severstal e dopo Cevital, sono arrivati JSW Steel e, di recente, l’interesse di Metinvest.

Di questo, della situazione in cui si trova il polo siderurgico di Piombino, parleremo nel prossimo appuntamento di “siderweb on air”, l’evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e l’esperto in studio.

Domani, mercoledì 13 marzo dalle ore 11:00, ospiteremo il professor Gianfranco Tosini, economista e storico membro dell’Ufficio Studi siderweb, grande conoscitore della siderurgia italiana. In collegamento ci saranno il corrispondente siderweb da Piombino, Giorgio Pasquinucci e il CEO di Metinvest Adria, Luca Villa.

Ospiti che potranno rispondere alle domande dal pubblico. È già possibile inviarle a redazione@siderweb.com. Durante la diretta, sarà aperta la chat di zoom.

Clicca sull'immagine per iscriverti.