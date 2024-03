Agenda: fiere e convegni

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 11 marzo

Oggi a Taranto è in programma la protesta dei lavoratori della Semat, che dovrebbero bloccare il cantiere della Taranto-Avetrana.

A Genova si apre la Clia cruise week Europe.

Alle 18:00 Eurogroup Laminations presenta agli analisti il preconsuntivo del proprio bilancio.

Martedì 12 marzo

È in calendario un'udienza al Tribunale fallimentare di Milano sulla richiesta di dichiarazione di insolvenza delle altre quattro società del gruppo Acciaierie d'Italia (AdI Tubiforma, AdI Energia, AdI Servizi Marittimi e AdI Socova).

Federmeccanica presenta la 169^ indagine congiunturale, alle 11:00 all’Hotel Nazionale in Piazza Monte Citorio a Roma.

A Verona si apre LETExpo, la fiera dedicata alla logistica sostenibile, alla terza edizione, organizzata da ALIS con Veronafiere.

A Roma si tiene l’assemblea generale di Unindustria.

L’Istat pubblica la propria nota di aggiornamento dell’economia italiana aggiornata a gennaio-febbraio.

Saipem presenta il bilancio consolidato e il progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2023.

Mercoledì 13 marzo

Nuovo appuntamento con siderweb on air alle 11:00, in diretta su zoom. Questa volta si parlerà del futuro del polo siderurgico di Piombino, con ospiti in studio e in collegamento. Clicca qui per iscriverti.

È stata fissata l’udienza di merito al Tar di Lecce sul ricorso presentato da Danieli & C. Officine Meccaniche contro l’affidamento a Paul Worth dell’appalto per la realizzazione degli impianti di preridotto da parte di DRI d’Italia nell’area dell’ex Ilva a Taranto.

Si apre all’Oktogon di Essen la conferenza “Zukunft Stahl 2024”, che sarà trasmessa anche in diretta streaming.

A Roma, al Salone delle Fontane, si apre “Biogas Italy 2024”, il convegno di riferimento per il biogas e il biometano agricolo in Italia, in collaborazione con Ecomondo.

Giovedì 14 marzo

Dalle 9:30 alle 11:30 si tiene la lezione webinar del Centro Inox dal titolo “Chiamali con il loro nome. Guida pratica alla nomenclatura degli acciai inox e alla corrispondenza fra le sigle”.

Al Kilometro Rosso Bergamo Innovation District si tiene l’evento “Beyond molds: the evolution of die casting”, organizzato da voestalpine High Performance Metals Italia. Per informazioni: Morgana Corti, PrimaKlasse, m.corti@primaklasse.com.

Alle 16:00 ha inizio l’evento di ABS Service a Brandico (Brescia), dedicato ai clienti.

Iveco presenta il nuovo piano industriale 2024-2028, a Torino al Capital market day.

Venerdì 15 marzo

AIM organizza il webinar dal titolo “Normativa nel campo dei trattamenti termici”, nell’ambito del programma di formazione FaReTra.

