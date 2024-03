Nuovo direttore generale per Acciaierie d’Italia in AS

Giuseppe Cavalli ricoprirà il ruolo di direttore generale di Acciaierie d’Italia in A.S.

Secondo quanto ricostruito da siderweb, il nuovo ruolo del manager sarebbe già stato presentato all'interno dell'azienda, mentre dovrebbe essere diffuso in giornata il comunicato stampa in cui i commissari straordinari – Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori – ufficializzeranno la nomina.

Bresciano, classe 1960, Cavalli ha un’esperienza riconosciuta nel settore siderurgico dopo aver ricoperto i ruoli di direttore generale del gruppo Alfa Acciai e di presidente di Acciaierie di Sicilia tra il 2009 e il 2022. A ciò si aggiunge una profonda conoscenza del comparto elettrodomestici, tra i principali utilizzatori di acciai piani, maturata nel gruppo Indesit.

Notizia in aggiornamento.