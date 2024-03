STEEL FOCUS - Mercato globale in difficoltà

Scarsa domanda, Cina in difficoltà e prezzi in calo. È questa l'istantanea che possiamo scattare di un mercato globale dell'acciaio sul quale, ormai da qualche settimana, domina il segno "meno". Una situazione che riguarda trasversalmente materie prime, semilavorati e acciai finiti, i cui prezzi hanno iniziato a flettere in particolare dopo la fine del Capodanno lunare.

In questa puntata di STEEL FOCUS proviamo ad inquadrare l'attuale momento di mercato e il sentiment che sta caratterizzando le principali piazze internazionali.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb).







*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





