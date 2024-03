È online il canale WhatsApp di siderweb – La community dell’acciaio, un modo in più per avere a portata di mano i nostri contenuti.

Un nuovo servizio per ricevere un breve riassunto e il link ai principali approfondimenti, analisi e interviste pubblicati durante la giornata. Inoltre, attraverso il canale sarà possibile essere aggiornati in tempo reale anche rispetto alle notizie in aggiornamento o alle breaking-news dell’ultimo minuto sui fatti in divenire più rilevanti per il settore.







Come accedere.

Se state consultato questa pagina da mobile è sufficiente CLICCARE QUI. Si aprirà l’app WhatsApp direttamente all’interno del nostro Canale, sarà sufficiente cliccare “ISCRIVITI” e poi cliccare sulla campanella in alto a destra per non perdere nessun aggiornamento.

Da desktop, invece, si deve accedere a WhatsApp web e, in seguito, CLICCARE QUI. A questo punto, basta cliccare su “Usa WhatsApp Web” e seguire la medesima procedura sopra indicata.

*L’iscrizione ad un canale broadcast di WhatsApp non rivela e non consente di visualizzare il numero di telefono agli amministratori o agli altri utenti.