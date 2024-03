Agenda: convegni e webinar

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 4 marzo

"Cornigliano e le sue aree industriali: ipotesi e suggerimenti dalla città" è il titolo del convegno che si tiene oggi alle 18:30 a Palazzo Tursi a Genova, promosso dai Rotary Club territoriali. Partecipano, tra gli altri, Antonio Gozzi (Duferco e Federacciai) e Paolo Bonci (Commissione siderurgia di Federmanager).

Martedì 5 marzo

Dalle 11:00 su siderweb, nel webinar MERCATO & DINTORNI, si parlerà di prodotti lunghi e delle attese per il 2024. Dopo le analisi del mercato nazionale e internazionale a cura di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) ed Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb), interverrà Giuseppe Pasini (Feralpi Group). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi qui.

A BolognaFiere si apre la 22^ edizione di MECSPE, la più importante fiera per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf. L’evento inaugurale è in calendario alle 10:30: verranno presentati i dati dell’Osservatorio MECSPE sull’industria manifatturiera relativi al Q3 2023, con previsioni sul 2024.

È in programma il consiglio di amministrazione di Emirates Steel Arkan.

Mercoledì 6 marzo

Alle 13:30, la Commissione Attività produttive della Camera ascolterà il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulla situazione energetica del Paese alla luce dei recenti sviluppi della situazione geopolitica internazionale.

Kaspersky organizza il webinar “Sicurezza delle infrastrutture industriali, priorità per la continuità operativa”, dalle 11:00.

Si apre il seminario organizzato dallo Steel Institute VDEh all’NH Düsseldorf City North dal titolo “Hydrogen-based transformation of the steel industry”. Il corso – in lingua inglese - è al completo, ci si può iscrivere alla lista d’attesa.

Giovedì 7 marzo

Danieli ha in programma una riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2023.

L’Associazione italiana economisti dell’energia ha organizzato il convegno dal titolo “Il settore energetico nel 2023 e le prospettive per il 2024”, dalle 9:00 all’Auditorium GSE di Roma. Per informazioni: assaiee@aiee.it.

Dalle 10:00 alle 11:30 si tiene il webinar di Fedabo dal titolo “Strategie di decarbonizzazione. Monitoraggio, riduzione e compensazione”.

A Piombino, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso presiederà un tavolo sull'aggiornamento dell'accordo di programma.

Venerdì 8 marzo

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è atteso a Genova, per una visita negli stabilimenti dell’ex Ilva.

Emirates Steel Arkan presenta gli ultimi risultati.

Alle 11:00, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, si tiene il webinar di siderweb dal titolo “Il meglio deve ancora venire. Marina Salamon dialoga con la community dell’acciaio”. Clicca qui per iscriverti.

L’Istat pubblica il report “Donne imprenditrici, più giovani e più istruite”, aggiornato al 2021.

