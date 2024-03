STEEL FOCUS - Produzione: il 2024 inizia in recupero

Il 2024 è iniziato in recupero per la produzione mondiale e italiana di acciaio grezzo. Tuttavia, destano preoccupazione le prospettive di un consumo reale dato in calo e un consumo apparente in aumento dopo due anni di forte destoccaggio. Segnali di un mercato siderurgico europeo ancora lontano da una vera e propria ripresa.

In questa puntata di STEEL FOCUS proviamo a scattare una fotografia di questo inizio di anno della siderurgia e di principali comparti dell’industria che trasformano e consumano acciaio attraverso i dati pubblicati dalla World Steel Association, da Eurofer e da Federacciai.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Alessandro Sciamarelli (director Market Analysis and Economic Studies di Eurofer) e di Arianna Ducoli (Ufficio Studi siderweb).







Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

