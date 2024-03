Il 5 marzo torna MERCATO & DINTORNI

Costi produttivi in aumento, domanda che fatica a risalire. Sembra muoversi in equilibrio tra questi due fattori il settore italiano dei prodotti lunghi in acciaio al carbonio nel 2024.

Le strategie per affrontare la congiuntura nel breve periodo e per governare i cambiamenti strategici di medio-lungo termine saranno al centro delle riflessioni del terzo appuntamento di "MERCATO & DINTORNI", in programma martedì 5 marzo alle ore 11:00 su zoom.

L’appuntamento sarà aperto da una presentazione di Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb) con focus sulla congiuntura internazionale, a cui seguirà un approfondimento di Stefano Ferrari (siderweb) dedicato al mercato italiano. Concluderà i lavori l’intervista di Francesca Morandi (siderweb) a Giuseppe Pasini (Feralpi Group) su presente e futuro del mercato dei lunghi

PROGRAMMA:

Prima parte:

Emanuele Norsa (KALLANISH E COLLABORATORE SIDERWEB)

Evoluzione dei mercati internazionali dei lunghi

Il settore dei lunghi in acciaio al carbonio in Italia

Seconda parte:

Francesca Morandi (CONTENT MANAGER SIDERWEB) intervista Giuseppe Pasini (PRESIDENTE FERALPI GROUP)