Mordeglia: l’IA per una metallurgia sempre più sostenibile

Migliorare i software di automazione, le procedure, la ripetitività delle tipologie di acciaio prodotte, la predizione. Questi sono alcuni esempi dei vantaggi che l’intelligenza artificiale è in grado di portare ai produttori di acciaio, con un conseguente incremento dell’efficienza. Di questo si è discusso nel webinar di siderweb “Intelligenza artificiale per un acciaio sostenibile” con Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automation, azienda del gruppo Danieli leader nelle automazioni di processo per impianti siderurgici. «Farlo in un’industria pesante come la metallurgia primaria non è facile – ha precisato –, ma sempre maggiori sensori, anche con un insieme di dati virtuali che aiutano la predizione, il tutto coordinato da processi, può aumentare l’efficienza complessiva del processo, diminuire il downtime e apportare valore aggiunto».

A determinare downtime, ossia momenti di inattività, sono «per esempio guasti alle attrezzature, mancanza di manutenzione preventiva, problemi di qualità, di logistica, una sottovalutazione delle capacità, errori umani, mancanza di stock di ricambio. Tutto questo porta a perdite di produzione». L’IA di Danieli «è in grado di fare segnalazioni, di fare tracking continuo, oppure, sapendo che non ho a disposizione determinate attrezzature, di consigliare di produrre un altro prodotto. Oggi è l’uomo a farlo. Domani, con un supporto di questo tipo, si avrà la flessibilità di usare in determinate parti di impianto un personale relativamente meno preparato, perché sarà l’IA a fare da tutoring».

Tra i vantaggi del ricorso all’IA, Mordeglia ha citato la possibilità di definire in quali ore del giorno è più conveniente lavorare per consumare minori quantitativi di energia. In questo modo, si ottiene anche una riduzione delle emissioni Scope 2. «Se produco acciaio da un forno elettrico – ha spiegato –, posso scegliere di effettuare determinati processi nelle fasce orarie in cui impegno meno energia per fare in modo di non avviare generatori a gas di backup che comporterebbero delle emissioni».

Parlando del processo della riduzione diretta, il presidente di Danieli Automation ha ricordato che i relativi impianti offrono la flessibilità di utilizzare gas naturale, un blend metano/idrogeno oppure ancora idrogeno al 100%. Chiaramente, «più aumentiamo l’utilizzo dell’idrogeno meno emissioni abbiamo. Il punto è il costo dell’energia. In Sud Europa/Italia servirà un po’ di tempo. Penso che i nuovi elettrodotti in corrente continua ad alta tensione, dove si sta investendo, con feeder che arriveranno dal Nord Africa verso il Sud Europa, daranno la possibilità anche qui di produrre idrogeno a basso costo».

Sempre riguardo al prezzo dell’energia, Mordeglia ha evidenziato che esso è «calato più o meno ai livelli pre-Covid e pre-guerra» e che «più ci si sposta verso le rinnovabili, più esso si stabilizza a livello globale. Anche da noi, è una questione di infrastrutture e di tempo».

Chiudendo sulla transizione green della siderurgia, il presidente di Danieli Automation ha sottolineato che le aree maggiormente all’avanguardia sono i Paesi del G7, dove «si stanno installando impianti veramente green»; ma anche in Medio Oriente, «dove si dispone sia del gas sia della capacità di stoccare CO2». In conclusione, «nessuno sta pensando di realizzare progetti che portino a inquinamento, eccetto che in India, ma per motivi di principio che giudico siano solo temporanei. I clienti sono molto attenti, perfino la Cina si sta muovendo molto più velocemente di quanto pensiamo. Di conseguenza, non è possibile che qualcuno decida di realizzare un prodotto in controtendenza globale».

Clienti che stanno premiando Danieli, che è in grado di coniugare le esigenze impiantistiche di produzione con l’attenzione alla sostenibilità ambientale. «Chi capisce di fisica o elettrotecnica è molto determinato nella scelta tecnologica – ha affermato Mordeglia –. L’insieme di una serie di prodotti insieme a un’automazione molto avanzata e nuove applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning eccetera sono tutti tool che stiamo sviluppando o migliorando per fare in modo che la metallurgia che proponiamo sia sempre più sostenibile».