Mattiello: «L'intelligenza artificiale entrerà sempre più nel reale»

Velocità, interpretazione, artificiale e reale. Sono state queste alcune delle parole più utilizzate dagli esperti che hanno animato il webinar siderweb "Intelligenza Artificiale per un acciaio sostenibile". Il business futurist Alberto Mattiello e il CEO di Strobilo Andrea Bariselli hanno provato ad anticipare un pezzo del futuro tecnologico che al momento stiamo solo intravedendo e come il nuovo mondo che ci sta correndo incontro influenzerà l’attuale, per aiutare a riflettere sui cambiamenti che dovranno affrontare la community dell’acciaio e il suo business.

L'intelligenza artificiale sfonderà la barriera del reale

Mattiello ha aperto la propria riflessione con uno slogan: «Everything, everywhere, all at once», vale a dire, tutto, dovunque e in un’unica soluzione. Questa è l’esperienza che l’avvento delle intelligenze artificiali ci sta per proporre.

«Dobbiamo capire che siamo in un momento di “disruption”, di cambiamento in cui nulla sarà più come prima, perché tante tecnologie maturano in uno stesso momento creando un nuovo scenario». Un evento che secondo il business futurist si è già verificato in passato quando tra il 2007 e il 2008, anni segnati da una grande crisi, si sono sviluppate tecnologie e brand che segnano la nostra attualità, come iPhone, Tesla, Spotify e Bitcoin.

«Guardando ai nostri giorni, l’intelligenza artificiale sarà sicuramente uno dei punti fondamentali del nostro futuro, con queste nuove tecnologie che lasceranno sempre di più il virtuale per prendere vita nel reale».

Mattiello ha fatto poi una breve carrellata di alcune soluzioni innovative che sono già realtà, come ad esempio la tecnologia Istant NeRF che permette attraverso delle semplici fotografie scattate a precise angolazioni di creare dei modelli 3D virtuali di oggetti reali. Per non parlare dei computer cosiddetti «spaziali» che, attraverso i visori, potranno fondersi con la nostra realtà.

«Pensate quali applicazioni potrebbe avere, anche nell’industria, avere la possibilità di spedire un'immagine tridimensionale di un macchinario con un problema a un tecnico che ci può offrire assistenza remota», ha rimarcato l’esperto.

Mattiello ha poi spostato il focus sui modelli generativi di intelligenza artificiale, evidenziando come ogni AI rappresenta un mondo attorno al quale orbita una serie infinita di satelliti che rappresentano le funzioni. Proprio di questo l’esperto ha fornito alcuni esempi, come delle chatbot di interazione implementabili in pochi click o per il proprio sito web, oppure per report in pdf. Fino al portale "There is an AI for that" che raccoglie migliaia di funzioni sulla base delle esigenze che si hanno.

«L’idea è quella di valutare come l’AI possa efficientare parti della nostra azienda per lasciare spazio allo sviluppo delle attività più strategiche. Un elemento fondamentale per la competizione futura sarà la velocità con cui si riuscirà a entrare in questo mondo, e quanto si riusciranno a sfruttare le opportunità di questa tecnologia per ridisegnare il business».

«Il mondo sarà più conversazionale, dato che potremo interagire al massimo con gli assistenti virtuali. Per questo se guardiamo allla galassia dell'e-commerce ci troveremo a confrontarci con AI commerce, voice commerce, 3D commerce, wearable commerce e spatial commerce, per fare alcuni esempi». Elementi che potranno aumentare in maniera significativa le potenzialità di ogni azienda.

Non solo capire, ma anche prevedere il reale

Le neuroscienze applicate e l’intelligenza artificiale possono creare un ambiente, anche lavorativo, migliore. Ne è convinto Andrea Bariselli, neuroscienziato e CEO di Strobilo, società health & climate-tech con sede nel Bresciano, che studia il rapporto tra gli esseri umani e il pianeta terra usando le neuroscienze e l’IA.

«La sostenibilità è un tema complesso: stanno succedendo tante cose tutte insieme. È difficile orientarsi e restare al passo. Quel che è interessante notare, però, è che è diventata un tema finanziario – ha sottolineato Bariselli –. Gli investimenti, anche grazie a normative sempre più stringenti sull’ambiente, stanno dando un ritorno tangibile, anche di immagine».

Con un approccio di analisi «multistrato», ha illustrato Bariselli, è possibile raccogliere, studiare e prevedere una quantità di dati senza precedenti. Come quelli che riguardano i fattori ambientali che influenzano il percepito e l’agire di un individuo.

Bariselli ha fatto l’esempio del problema che si può avere negli ambienti chiusi in cui lavorano molte persone. «Quando salgono i livelli di CO 2 , che esaliamo con il respiro, il nostro cervello non lavora più in modo efficiente, con un conseguente declino cognitivo. Significa – ha chiarito – che cominciano a venire meno la nostra capacità di portare a termine un compito o di comprendere i messaggi, e qui penso alla sicurezza». Per un team di 4 persone, si stimano 6,5 ore lavorative al giorno di inefficienza. E il monitoring dei fattori ambientali e della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro, ha aggiunto, «è iscrivibile nei bilanci di sostenibilità».

In tutto questo «c’è molta tecnologia, molta intelligenza artificiale. Oggi vince non chi ha i numeri, ma chi è in grado di prevederli. Anche nella propria azienda. Riuscendo così – ha detto Bariselli – a rimanere al passo con ciò che sta accadendo fuori». L’Italia, in questo, «è un po’ indietro su questo tema. Auspico che i diversi settori siano in grado di collaborare, condividere anche anonimamente i dati per creare un know how di settore, per generare valore duraturo nel tempo».







