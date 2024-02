PANorami: la Sardegna e l’autosabotaggio del destra-centro

Nonostante la vittoria del centro-sinistra alle elezioni regionali in Sardegna, è presto per parlare di una crisi della maggioranza di destra-centro. Serve però cautela, perché è forviante l’equazione tra voto locale e voto nazionale.

Tuttavia, questo risultato ha rappresentato la fine dell’invincibilità, quantomeno apparente, di una destra alla quale dal 2015 non veniva strappata una regione dagli avversari politici. Inoltre, questo voto e soprattutto la campagna elettorale sarda, con un vero e proprio autosabotaggio del destra-centro, ha messo alla luce una volta di più l’attrito crescente tra Matteo Salvini e la premier Giorgia Meloni.



In questa puntata l’analisi delle indicazioni e dei segnali provenienti dalle regionali della Sardegna.







Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo all'Università di Modena e Reggio Emilia, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.